La Fn 509 è la striker fired prodotta dalla filiale americana del colosso belga Fn Herstal, che comprende anche i marchi Browning e Winchester: progettata per superare i test del programma Xm17 Mhs, vanta robustezza e affidabilità notevoli che giustificano il prezzo superiore alla media della concorrenza.

Non v’è dubbio che il concorso lanciato dall’esercito Usa per trovare la sostituta della Beretta M9 come arma da fianco – il programma Xm17 Mhs (Modular handgun system), conclusosi nel gennaio 2017 – abbia indotto i produttori a spremersi le meningi per superare la concorrenza.

A beneficiarne, tra gli altri, siamo stati anche noi del settore civile, che abbiamo potuto così accedere a numerose novità: dalla vincitrice, la Sig Sauer P320, alla Beretta Apx fino alla S&W M&P 2.0 e alle Glock 19X.

Tutti questi modelli sono oggi presenti nelle nostre armerie; ne mancava solo uno all’appello: la Fn 509, sviluppata dal modello Fns Compact presentato da Fn Usa per partecipare al concorso.

Ora, a quattro anni di distanza (la 509 è stata presentata allo Shot Show del 2018), Fn Herstal, il gruppo belga che da decenni controlla anche i brand Browning, Miroku, Winchester e Winchester ammunition e a cui fa riferimento la filiale americana, ha tolto il veto all’importazione in Europa delle sue armi costruite negli Usa, imposto dallo Stato belga, suo azionista di riferimento.

Ora, grazie a Bwmi, l’importatore italiano di tutti i prodotti Fn, la 509 è approdata nelle nostre armerie e sarà seguita a breve da altri modelli del costruttore americano.

La prova completa è pubblicata nel numero di Armi Magazine di gennaio 2023, ora in edicola.

Fn 509