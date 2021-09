Sabato e domenica i Campionati italiani di tiro a volo 2021

I Tav Accademia Lombarda, Arno Laterina, Castelfidardo, La Torre e Bologna ospitano i Campionati italiani di tiro a volo 2021.

Pavia il trap, Arezzo lo skeet: sabato 25 e domenica 26 settembre saranno due le province che ospiteranno le gare principali dei Campionati italiani di tiro a volo 2021. Al Tav Accademia Lombarda di Battuda gareggeranno infatti i tiratori di Eccellenza, Lady e Junior; alla finale (25+5+5+5+10) accederanno i migliori sei dopo i 125 piattelli di qualificazione.

125 i piattelli di qualificazione anche per le gare di skeet, in programma al Tav Laterina ove ci si sfiderà anche per il titolo di Prima, Seconda e Terza categoria, Veterani e Master. La finale (20+10+10+10+10) non è prevista nelle ultime due categorie. Il programma del fine settimana si completa con i Campionati italiani di trap di Prima (Tav Castelfidardo), Seconda (Tav La Torre) e Terza Categoria (Tav Bologna).

