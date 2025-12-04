Salvini: sulla legittima difesa serve legge «ancora più chiara»

Per Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la condanna di Mario Roggero in appello rende necessario un intervento legislativo sulla legittima difesa.

«Come si può condannare al carcere chi si è difeso dall’assalto dei criminali?» scrive su X, già Twitter, il vicepremier Matteo Salvini, che aggiunge che la Lega «è determinata a rendere ancora più chiara la legge che garantisce la legittima difesa [doppia maiuscola nell’originale] alle persone perbene».

Sul tema, uno di quelli che gli sono più cari, Salvini torna dopo la decisione con cui la Corte d’Appello di Torino ha condannato Mario Roggero (La Stampa lo descrive come «il gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile 2021, durante una rapina nel suo negozio, uccise due banditi e ne ferì un terzo») a quattordici anni e nove mesi di reclusione, pena soltanto in parte ridotta rispetto ai diciassette anni inflitti in primo grado.

