Tre italiani nelle due top five Issf 2025 di tiro a volo

Inseriti nelle top five Issf di tiro a volo, Mauro De Filippis, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco sono in corsa per il premio di miglior atleta del 2025.

Nel tiro a volo l’Italia ha una tradizione solidissima: dunque non sorprende la presenza di tre azzurri nelle due top five 2025, l’ordine delle quali l’Issf annuncerà oggi nel corso della cerimonia d’apertura della finale di Coppa del mondo (si spara a Doha, in Qatar). I tre azzurri in lista per il premio di miglior tiratore sono Mauro De Filippis, Elia Sdruccioli e Silvana Stanco, in gara con altrettanti americani, un croato, un ceco, una cinese e una spagnola. Le due top five si compongono con i voti del comitato atleti, del comitato allenatori e di una giuria selezionata di giornalisti.

Top five Issf 2025: i candidati uomini

Mauro De Filippis (Ita)

Josip Glasnovic (Cro)

Vincent Hancock (Usa)

Daniel Korcak (Cze)

Elia Sdruccioli (Ita)

Top five Issf 2025: le candidate donne

Jiang Yiting (Chn)

Mar Molné Magriña (Esp)

Samantha Simonton (Usa)

Silvana Stanco (Ita)

Dania Vizzi (Usa)

