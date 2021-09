Savage B22 Precision Lite: la carabina bolt action perde peso

Grazie all’impiego della fibra di carbonio la carabina bolt action Savage B22 Precision Lite pesa circa 280 grammi in meno della B22 Precision.

I circa 280 grammi in meno (3.070 contro 3.350) rispetto alla B22 Precision le valgono l’appellativo di Lite, leggera: è merito soprattutto della fibra di carbonio, che insieme all’acciaio è protagonista della canna della carabina bolt action Savage B22 Precision Lite. Cambia il prezzo al pubblico, 949 dollari invece dei 639 del modello base; non però il calibro (.22 LR), la lunghezza della canna (457 millimetri), il caricatore circolare da 10 colpi e neppure la finitura opaca sulle parti in metallo. È opaco anche il nero del calcio in alluminio.

La fine dell’estate ha portato con sé una serie di annunci in casa Savage. Oltre alla B22 Precision Lite sono infatti arrivati il fucile semiautomatico Renegauge Security e le carabine A22 Precision Lite e 110 Ultralite Left Hand.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti di Armi Magazine ottobre 2021, in edicola.