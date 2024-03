Shooting Academy nel progetto “Sport e giovani: crescere insieme”

Grazie al finanziamento ottenuto dal progetto presentato per il bando “Sport e giovani: crescere insieme”, Shooting Academy accoglierà sedici persone fra i 15 e i 34 anni, appartenenti alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione, come i giovani in condizione di neet (not in education, employment or training) o provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere sociale ed economico, o che possano, attraverso lo sport, imparare a gestire e superare situazioni problematiche

Ne parliamo con Sabrina Maniscalco, fondatrice, insieme a Riccardo Armiraglio, della scuola di tiro Shooting Academy.

“Da quando Shooting Academy è stata costituita, ha sentito l’esigenza di porsi al servizio delle persone. L’intento è sempre stato di permettere loro di migliorare le proprie abilità e competenze in modo che lo sport non fosse mai fine a se stesso. Secondo noi, la pratica sportiva, in un’ottica di formazione continua, deve offrire sempre nuovi spunti per la crescita personale e del gruppo. Riteniamo molto importante divulgare i valori in cui ci riconosciamo: rispetto, determinazione e spirito di squadra”.

In cosa consiste la nuova iniziativa in cui è coinvolta la Shooting Academy?

“Il progetto ‘Sport e giovani: crescere insieme’ si attuerà in partenariato con il Comune di Busto Arsizio e altre realtà sportive della nostra città. Grazie al finanziamento concessoci, avremo la possibilità di accogliere gratuitamente, per quasi un anno, almeno sedici persone che vivano, studino, siano residenti o domiciliate in Lombardia e si trovino in condizioni di difficoltà fisica, economica o abbiano delle fragilità superabili grazie all’impegno nello sport”.

Quali specialità praticheranno i giovani del nuovo progetto?

“I nuovi atleti proveranno entrambe le discipline olimpiche a 10 metri del Tiro a segno: Carabina e Pistola. Potranno poi liberamente scegliere come proseguire il proprio percorso. Saranno seguiti da diversi allenatori e integrati nel nostro gruppo di agonisti, che sta costantemente crescendo. La nostra scuola di tiro accoglie già una cinquantina di atleti agonisti da molte regioni d’Italia e da tante sezioni del Tiro a segno nazionale. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del nostro gruppo: i tiratori della Shooting Academy, in sei anni, si sono aggiudicati ben sessantasette medaglie ai Campionati italiani, dalla categoria Allievi alla categoria Master. Ci auguriamo che le prossime vittorie possano essere conquistate anche da chi si avvicinerà allo sport attraverso questo programma di crescita”.

Il tutoraggio alla pari è uno dei vostri concetti didattici?

“Applichiamo numerosi concetti formativi, ma uno in cui crediamo molto è proprio il tutoraggio alla pari. Ai tiratori più giovani, che si iscrivono alla Shooting Academy, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, affianchiamo un tutor di qualche anno più grande, cioè un tiratore juniores, che lo accompagnerà dalla fine del pre-agonismo all’agonismo, per tutto il primo anno sportivo: una situazione che porta grandi benefici ad entrambi”.

————————————————————————-

Shooting Academy in breve

L’Associazione sportiva dilettantistica Shooting Academy, scuola di tiro di cui sono promotori e allenatori Riccardo Armiraglio, azzurro delle Fiamme Oro, e Sabrina Maniscalco, ottima tiratrice e coach, si trova in via Generale Fanti 16 a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Per informazioni sui programmi formativi, sulle prossime iniziative e sulle iscrizioni è possibile contattare il numero telefonico: 388 8974679 o scrivere una e-mail a shooting.academy.asd@gmail.com