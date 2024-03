La Springfield Armory Emissary in versione total black

In entrambi i calibri ed entrambe le lunghezze di canna la Springfield Armory Emissary è ora disponibile con una finitura Cerakote nera.

Nell’ultimo anno e mezzo aveva ampliato l’offerta portando a due sia i calibri sia le lunghezze di canna: ora la Springfield Armory cambia il vestito della Emissary, che in tutte e quattro le varianti (canna bull di 4,25” e 5”, ossia 108 e 127 millimetri, per una lunghezza rispettivamente di 197 e 213 millimetri, nei calibri 9×19 e .45 acp) è disponibile anche in total black grazie alla finitura Cerakote nera spalmata sia sul carrello in acciaio al carbonio sia sul fusto in acciaio inossidabile.

La struttura resta quella che tra le 1911 da difesa ha reso l’Emissary notissima sin dalla sua prima apparizione nel luglio 2021, quasi tre anni fa: ponticello squadrato, zigrinatura (40 linee per pollice) antiriflesso Tri-Top sulla parte superiore del carrello, mire U-dot (luminescente al trizio quella frontale), cane scheletrizzato, impugnatura Vz Thin-Line G10.

Nell’Emissary (peso tra 1.135 e 1.220 grammi) è inoltre integrata una slitta Picatinny che consente l’installazione degli accessori. Sono due i caricatori disponibili: albergano otto colpi in .45 acp, nove in 9×19 mm.

La Springfield Armory ha fissato a 1.378 dollari il prezzo internazionale dell’Emissay total black; dall’anno scorso il marchio è distribuito in Italia dalla Adinolfi.

