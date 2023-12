Sig Sauer Cross Trax, una carabina bolt-action compatta e leggera

La Sig Sauer ha presentato la Cross Trax, carabina bolt-action calibro .308 Winchester col calcio collassabile.

Cinque in due settimane: è un dicembre denso di novità per la Sig Sauer, che dopo quattro pistole (P320-Xten Endure, M17X, M18X, P322 Comp) ha presentato la Cross Trax, una carabina bolt-action compatta e leggera in stile minimal.

La Sig Sauer ha infatti lavorato sull’azione della Sig Cross, con finitura nera anodizzata, alleggerendo il copricanna in lega scheletrizzato (292 millimetri, con slitta M-Lok), il bottone del manubrio dell’otturatore e soprattutto il calcio ripiegabile, definito Leg Bone (alla lettera, osso della gamba: l’immagine è più chiara di qualsiasi descrizione verbale).

Sviluppata su una canna in acciaio inossidabile lunga 406 millimetri (filettatura 5/ 8 x24, rigatura 1:10), la Sig Sauer Cross Trax raggiunge gli 889 millimetri (ma col calcio piegato ci si ferma a 660) cui corrisponde un peso di 2.770 grammi; il caricatore in polimero, stile Aics, ospita cinque colpi calibro .308 Winchester. La descrizione si completa con un grilletto regolabile a due stadi e l’impugnatura Mcx-Rattler.

