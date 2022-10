Sig Sauer Mpx Gen II, la carabina ad aria compressa

Angolo d’impugnatura ridotto, calcio ridisegnato, copricanna M-Lok: ecco la Sig Sauer Mpx Gen II, nuova carabina ad aria compressa calibro 4,5mm.

Il funzionamento semiautomatico le permette di sparare consecutivamente fino a 30 pellet calibro 4,5mm: è la Mpx Gen II, la nuova carabina ad aria compressa di Sig Sauer che è intervenuta sul design della Mpx di prima generazione per costruire un’arma pesantemente rinnovata.

L’angolo d’impugnatura è infatti ridotto, il calcio ridisegnato, il profilo del calciolo basso; della dotazione ora fanno parte anche copricanna M-Lok e grilletto flat blade (peso di sgancio 3.175 grammi); le mire sono del tipo flip-up, ambidestra la sicura manuale.

Priva del caricatore la Mpx Gen II pesa 2.800 grammi; Sig Sauer assicura che alla bocca i pellet possono raggiungere i 137 m/s. Il prezzo al pubblico internazionale è stato fissato intorno ai 210 dollari.

Ancora Sig Sauer non ha comunicato la potenza della Mpx Gen II; non si sa pertanto se, quando eventualmente arriverà sul mercato italiano (in caso la distribuirà Bignami), sarà catalogata come arma di libera vendita.

