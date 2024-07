Walther Pdp Pro-E, una pistola polimerica sia compatta sia full size

La Walther ha presentato la Pdp Pro-E, pistola polimerica con canna di 4” oppure di 4,5”.

Un nuovo grilletto flat, una nuova minigonna in alluminio, tre caricatori maggiorati da diciotto colpi calibro 9×19 mm: sono queste le caratteristiche distintive della Pdp Pro-E, la pistola polimerica (ne esistono due versioni: compatta, con canna di 102 millimetri; full size, con canna di 114 millimetri; 1:10 il passo di rigatura di entrambe, accomunate anche dal prezzo di lancio: 779 dollari) che la Walther presenta come un ponte (anzi, «un ibrido») tra la Pdp e la Pdp Pro.

La Walther ha lavorato sull’ergonomia per massimizzare la rapidità di sparo «indipendentemente dalle circostanze», che la si utilizzi come arma di servizio o per il porto occulto; come la Duty Grip Texture sull’impugnatura, i tagli di presa Super Terrain favoriscono la maneggevolezza complessiva.

Optic ready con carrello in acciaio, la Walther Pdp Pro E misura 190,5 millimetri nella versione compatta (690 grammi) e 203 nella full size (760 grammi); il peso di scatto (precorsa ridotta, appena 7 millimetri) vale circa 2.040 grammi.

