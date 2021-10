Sig Sauer RXP, il carrello per pistola con red dot integrato

Destinato alla P226 e alla P229, il Sig Sauer RXP è il nuovo carrello per pistola con red dot Romeo1Pro integrato.

C’è una soluzione in più per customizzare le Sig Sauer P226 e P229: nelle ultime ore è stato annunciato l’RXP, il carrello per pistola con red dot Romeo1Pro integrato. L’RXP è installabile aftermarket soltanto sulle pistole calibro 9 mm (non però sulla P229 col caricatore da 13 colpi); Sig Sauer l’ha costruito così che sia compatibile anche con i fusti M11-A1. Il prezzo di lancio sul mercato americano è fissato a un pizzico meno di 600 dollari.

