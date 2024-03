Sk Guns Untamed Luchando Tigre, una Colt 1911 versione custom

La Sk Guns dedica alla tigre e a un rituale messicano la terza pistola della serie Untamed, costruita sulla base di una pistola Colt 1911 government full size.

Può farci sorridere o al limite finire nel grande cesto indifferenziato del pittoresco, ma nello Stato messicano di Guerrero il rituale Atsatsilistli in cui il 5 maggio si combatte per offrire al dio Tláloc sangue in cambio di pioggia resta molto più che una superstizione: è a questa pratica che la Sk Guns ha dedicato la terza pistola della serie Untamed, quella intitolata ai predatori (c’erano già stati anaconda e scorpione) costruendola sulla base di una Colt 1911 government full size calibro .38 super.

Si chiama Luchando Tigre, la tigre che combatte, e c’entra sia col rituale sia con i predatori perché è da tigre che si vestono coloro che partecipano al rituale; all’abito è legata una corda che, bagnata nel mezcal, il distillato alcolico a base di agave, diventa dura abbastanza per essere usata come una frusta.

Sulla parte superiore del carrello, in acciaio semilucido come il fusto, è incisa in oro 24 carati (ma denti e artigli sono placcati in argento) una tigre che salta verso la preda; in legno d’acero, le guancette sono trattate in modo da ricordare le strisce del suo manto. Sui lati del carrello, vicino al cane, si trovano il logo Colt e il numero progressivo, nella forma 00x of 200: sono infatti appena duecento gli esemplari prodotti, disponibili dal 5 maggio a 2.700 dollari.

