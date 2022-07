Sk Haka, la pistola custom da collezione

Pistola custom da collezione basata sulla Colt Classic 1911 Series 70, la Haka è la seconda full size di Sk Guns ispirata alla cultura polinesiana.

Come la Mana s’ispira alla cultura della Polinesia, e come la Mana anche la Haka è una pistola custom da collezione costruita sulla base della Colt Classic 1911 Series 70; Sk Guns, che sta raccogliendo gli ordini già da qualche giorno, venderà ognuno dei duecento pezzi a 3.200 dollari.

Se Mana è la forza vitale che oltre che negli individui può infondersi in istituzioni, luoghi e oggetti inanimati, con Haka anche l’Occidente ha un po’ di dimestichezza in più. Il nome designa infatti la danza tipica del popolo maori; è quella che nello stile Ka Mate interpretano gli All blacks, i nazionali neozelandesi di rugby, prima delle partite.

Fusto, carrello e dettagli sono realizzati in acciaio inossidabile lucido, rifinito con incisioni in oro 24 carati; i soggetti sono un chiaro riferimento alla tradizione polinesiana. Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola full size calibro .38 Super con canna match. Per le guancette Sk Guns ha scelto il polimero simil-avorio; nella mira frontale è incastonato un diamante.

