Smith & Wesson M&P15 Volunteer XV, la carabina tattica

Nel corso dello Shot Show è stata presentata la Smith & Wesson M&P15 Volunteer XV, carabina tattica semiautomatica a recupero di gas disponibile in tre versioni base e negli allestimenti Pro e Dmr.

Sarà disponibile in tre versioni, che poi sono la stessa eventualmente optic ready o col punto rosso Crimson Trace installato di serie sulla slitta Picatinny integrale: è la M&P15 Volunteer XV, la carabina tattica che Smith & Wesson ha presentato durante lo Shot Show 2022. (E a proposito: avete scoperto le prime novità della fiera, su tutte la Bushmaster Bravo Zulu?). Semiautomatica 5,56 Nato a recupero di gas, si sviluppa lungo una canna in acciaio 4140 Cmv da 406 millimetri (passo di rigatura 1:8”) con finitura Armornite sia all’interno sia all’esterno; finitura nera opaca invece per il castello in alluminio.

Collassabile, il calcio B5 Systems Bravo con impugnatura a pistola B5System P-Grip23 e ponticello integrato (grilletto flat) fa oscillare la lunghezza complessiva tra 838 e 921 millimetri; tra 279 e 392 millimetri la lenght of pull. L’estremità anteriore della calciatura è la BcmGunfighter, con sistema M-Lok. Il caricatore ospita 30+1 colpi; circa 4.000 grammi il peso, tra i 1.049 e i 1.099 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

Della stessa serie fanno parte anche le Volunteer XV Pro (canna filettata da 368 o 406 millimetri; freno di bocca Pws 556; mire Williams Gun Sight; manetta d’armamento ambidestra Radian Raptor-LT; copricanna free floating; 1.569 dollari) e Dmr, con canna da 508 millimetri (1.599 dollari).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.