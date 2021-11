Smith & Wesson M&P9 M2.0: ecco la nuova versione

La Smith & Wesson M&P9 M2.0, sia compatta sia full size, è ora disponibile in una versione aggiornata: cambiano carrello e grilletto.

Grilletto flat per ottimizzare la posizione del dito e migliorare il piazzamento del colpo e carrello optic ready grazie al sistema Core: la Smith & Wesson M&P9 M2.0 si rinnova. La doppia modifica riguarda sia il modello compatto (canna da 102 millimetri, caricatore da 15+1 colpi) sia la full size (108 millimetri, 17+1 colpi); entrambi sono eventualmente disponibili anche con sicura manuale ambidestra. L’angolo d’impugnatura resta quello, apprezzatissimo, di 18°; la zigrinatura delle guancette è ancora più aggressiva.

Per John Myles, dirigente di Smith & Wesson, la doppia novità «si combina alle caratteristiche della famiglia M2.0 per generare un’esperienza di tiro unica e aumentare le possibilità di personalizzazione aftermarket». La nuova M&P9 M2.0 costa tra i 654 (compatta) e i 665 dollari (full size). E non è l’unica novità di questi giorni in casa Smith & Wesson: la scorsa settimana è stata infatti presentata la M&P M2.0 calibro 10 millimetri.

