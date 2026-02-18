Smith & Wesson presenta il revolver 940-3

La Smith & Wesson ha annunciato il lancio del 940-3, revolver calibro 9×19 mm in sola doppia azione.

Ha un profilo classico, esaltato dall’impiego diffuso dell’acciaio inossidabile, il modello 940-3 con cui la Smith & Wesson ha ampliato la serie J-frame; si tratta di un revolver calibro 9×19 mm (cinque i colpi nel tamburo, fluted) in sola doppia azione, privo di sicura manuale.

Le dimensioni sono quelle tipiche di un’arma per il porto occulto, destinazione evidenziata anche dal design antimpigliamento: la scelta di contenere la canna in 2,17”, ossia 55 millimetri, consente alla lunghezza complessiva (650 grammi il peso) di non superare i 168 millimetri.

L’impugnatura polimerica è la Hogue Over molded rubber bantam, con scanalature in posizione naturale e pattern Cobblestone; la descrizione si completa con mira frontale notturna Tritium Xs e tacca posteriore dovetail U-notch.

La Smith & Wesson ha fissato in 899 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Prima Armi.

