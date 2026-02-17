Eos festeggia l’oro di Lisa Vittozzi nel biathlon

I Giochi invernali di Milano-Cortina stanno premiando anche il mondo delle armi e delle munizioni: gli organizzatori di Eos (Parma, 28-30 marzo) celebrano l’oro vinto da Lisa Vittozzi nella gara di biathlon.

Per partecipare alla gara di biathlon, nella quale ha vinto una delle medaglie d’oro della XXV edizione dei Giochi olimpici invernali, Lisa Vittozzi ha usato munizioni Fiocchi: è questo binomio che gli organizzatori di Eos hanno annunciato di voler celebrare nel corso della fiera, in programma a Parma (è la prima volta nella nuova sede, scelta dopo l’addio a Verona) dal 28 al 30 marzo; l’oro nella competizione individuale s’associa all’argento conquistato dalla selezione azzurra nella staffetta mista, nella quale insieme a Vittozzi hanno sparato Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer.

A Eos s’attendono anche gli atleti che vinsero le medaglie a Parigi 2024, l’ultima edizione dei Giochi estivi, ossia Diana Bacosi e Gabriele Rossetti oro nel mixed skeet, Silvana Stanco argento nel trap, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna argento e bronzo nella pistola 10 metri, Davide Franceschetti bronzo P4 di pistola libera calibro .22 Sh1.

Insieme alla consueta mostra mercato carica di novità, Eos proporrà aree specifiche dedicate alle discipline sportive: saranno presenti gli stand della Fitav, dell’Uits, della Fidasc e della Fitds.

Infine, gli organizzatori fanno sapere che tutto ciò che avverrà nella grande area esterna dedicata alle dimostrazioni rispetterà non solo, dato ovvio, la normativa, ma anche il codice etico condiviso tra le associazioni civiche e non violente: non ci sarà spazio per armi, equipaggiamenti e mezzi da guerra, né per le aziende espressione di nazioni che in qualche guerra sono coinvolte.

