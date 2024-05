Sog Seal Fx, il coltello a lama fissa dei Navy Seals americani

Il Sog Seal Fx è l’ultima versione del coltello a lama fissa creato dal produttore statunitense seguendo le indicazioni dei Navy Seals.

La prima parola che viene in mente afferrando il Seal Fx è “robustezza”: grazie all’importatore Origin Stb, abbiamo avuto modo di fotografare la versione con lama dal profilo clip point cosiddetta serrated, cioè con il primo tratto seghettato per consentire di tagliare/strappare corde e cinture di sicurezza in caso di emergenza.

Acciaio americano

La lama, lunga 109 mm e spessa 4,8 mm, è realizzata in un acciaio di produzione americana, il Cpm S45VN: è un acciaio avanzato, con carburi di vanadio e niobio che forniscono elevati gradi di tenacità e resistenza all’usura. Dunque, mantiene bene la sua affilatura ed è inossidabile.

Lo strato nero opaco della finitura Cerakote che riveste l’acciaio è stato adottato, oltre che per proteggere la lama, anche per prevenire i riflessi, assolutamente da evitare nelle operazioni dei Navy Seal.

Manico ergonomico

Il manico denota che il Seal Fx nasce per un uso intenso: è realizzato in Grn, un tipo di plastica molto robusta e rinforzata con fibre di vetro. Inoltre, l’impugnatura presente dei finger groove per evitare, insieme con la lavorazione a cuspidi delle guancette, che la mano scivoli.

A protezione della mano c’è poi la guardia, che presenta un foro qualora si voglia farci passare il cordino fissato nel foro all’estremità del manico. Inoltre, su tutto il dorso dell’impugnatura c’è una rigatura trasversale che garantisce un perfetto grip.

Sul fondo del manico il codolo fuoriesce a formare un robusto frangivetri o, come dicono gli americani, skull crasher, appellativo che rende molto bene l’idea per cui è nato in realtà.

Fodero operativo

Il Sog Seal Fx è venduto insieme con il fodero in kydex con un attacco per fissarlo alla cintura o cinturone, anche inclinandolo per averlo meglio a portata di mano; c’è anche un attacco per il fissaggio allo zaino.

Sog Seal Fx

Produttore: Sog Knives, sogknives.com

Importatore: Origin Stb

Modello: Sog Seal Fx

Materiale della lama: Cpm S45VN (58-60 Hrc)

Materiale del manico: Grn rinforzato con fibra di vetro

Lunghezza della lama: 109 mm

Spessore della lama: 4,8 mm

Lunghezza totale: 233 mm

Peso: 204 g

Prezzo: 420 euro

