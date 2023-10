Sport di tiro ai Giochi olimpici, la decisione

Il programma degli sport di tiro olimpici resta invariato anche per Los Angeles 2028.

Come a Parigi 2024, anche nel programma dei Giochi olimpici di Los Angeles (14-30 luglio 2028) ci saranno sei sport di tiro (pistola e carabina 10 metri, pistola 25 metri, carabina 50 metri tre posizioni, trap, skeet). Lo ha ratificato la 141ª sessione del Comitato olimpico internazionale, tenutasi nelle scorse ore a Mumbai, accogliendo i suggerimenti della commissione preposta e del consiglio direttivo.

Appresa la notizia, l’Issf s’è detta orgogliosa del proprio record: le discipline di tiro sono infatti state presenti in tutte le edizioni dei Giochi dell’era moderna, fin dal 1896. E non è stato un passaggio scontato. Luciano Rossi racconta che «quando alla fine del 2022 fui eletto presidente dell’Issf era reale il rischio che gli sport di tiro fossero rimossi dal programma olimpico, o fossero presenti soltanto in una versione ridotta».

L’Issf intende condividere questo successo con le federazioni nazionali e le confederazioni continentali; nei prossimi mesi lavorerà per massimizzare l’impatto e la popolarità degli sport di tiro olimpici contenendo le spese al minimo.

