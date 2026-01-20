Fn Usa aggiorna la Scar

La Fn Usa ha annunciato una nuova generazione della piattaforma Scar: oltre alla pistola mitragliatrice 15P, la famiglia ospita le carabine semiautomatiche 16S, 17S e 20S.

Dal 2008 è un riferimento inaggirabile nel settore delle carabine semiautomatiche: ora, pur mantenendo le solite performance e la silhouette tipica, in parte cambia volto la Scar, la piattaforma modulare (oltre che nella pistola mitragliatrice 15P, si declina nei tre modelli 16S, 17S e 20S: quattro i calibri – 5,56×45 mm, 7,62×51 mm, 6,5 mm Creedmoor, .300 blackout -, tre le colorazioni, ossia nero, grigio e flat dark earth) che la Fn Usa, ascoltando le richieste del mercato, ha sottoposto a più di due dozzine d’aggiornamenti.

La prima novità riguarda il portaotturatore, in due pezzi, nel quale la Fn Usa ha aggiunto un ammortizzatore idraulico, che serve ad assorbire il rinculo, ad aumentare il controllo e a migliorare la ripetizione del colpo.

Una nuova generazione

Cambia anche il grilletto (sia quello a uno stadio, sia quello della 20S, a due stadi), così come cambiano i comandi, completamente ambidestri e personalizzabili, e una parte dell’azione, che ora copre la canna (è la solita, facilmente sostituibile, ottenuta mediante rotomartellatura a freddo e cromatura) per un tratto maggiore; il sistema di slitte propone slot M-Lok a ore tre, sei e nove.

La Fn Usa segnala inoltre la compatibilità con l’impugnatura a pistola stile Ar, la presenza di tre leve di selezione personalizzabili (sedici le combinazioni possibili), opzioni multiple per il calcio, l’aggiornamento del pistone a corsa corta, con regolatore a due posizioni; migliorati inoltre gli attacchi per la cinghia.

Compatibile con un maggior numero di moderatori di suono, «la nuova generazione della Scar è il culmine di decenni di sviluppo» commenta Dan Hines, vicepresidente del settore prodotti commerciali; «abbiamo combinato i feedback dei tiratori con l’analisi tecnica di ogni componente, per ottenere il massimo delle prestazioni e dell’adattabilità mantenendo prezzi simile a quello in vigore finora».