Strasser demo days 2025: due giorni di tecnica e tiro a Cividale del Friuli

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati: gli Strasser demo days 2025 sono in programma il 29 e 30 novembre presso il Checkpoint Training Camp di Cividale del Friuli (in provincia di Udine), una delle strutture di tiro più affascinanti e tecnicamente attrezzate del nord Italia

L’evento sarà completamente gratuito, ma accessibile esclusivamente su prenotazione. Per quest’edizione, il programma promette contenuti di altissimo livello grazie alla presenza di ospiti d’eccezione:

Mathias Strasser e Martin Skrivanek, direttamente da Strasser;

l’importatore in Italia, Maremmano;

l’ambassador Erik Granzon, volto noto ai tiratori e ai cacciatori italiani.

Scoprire, provare e vivere il mondo Strasser

Durante gli Strasser demo days 2025 i partecipanti potranno immergersi in un ricco programma tecnico con focus su meccaniche, balistica, settaggio delle ottiche e configurazioni di tiro. Non mancheranno le attività pratiche: sarà infatti possibile effettuare prove di tiro dai 100 fino ai 500 metri, sfruttando appieno le potenzialità dei modelli Strasser messi a disposizione.

Protagoniste assolute saranno:

la Rs700, basata su piattaforma Remington e pensata per precisione e modulabilità;

la storica e amatissima Rs14, sinonimo di affidabilità e qualità costruttiva.

Oltre agli approfondimenti tecnici e ai test in linea di tiro, la due-giorni sarà un’occasione unica per confrontarsi con tecnici, tiratori esperti e appassionati provenienti da tutta Italia, in un’atmosfera informale e ricca di passione.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria tramite il form dedicato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine