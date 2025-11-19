Quattro (più quattro) nuove carabine Ruger Hawkeye Hunter

Nella linea di carabine bolt-action Hawkeye Hunter la Ruger ha introdotto otto nuove varianti con la canna di 422 millimetri.

La novità principale è la lunghezza ridotta della canna free floating, che si ferma a 16,6” (in millimetri sono poco meno di 422; filettatura 5/ 8 x24) e che contiene la lunghezza complessiva in 93 centimetri: è questa la mossa con cui la Ruger ha deciso di rinnovare la linea di carabine bolt-action Hawkeye Hunter, che in quest’allestimento sono disponibili in quattro calibri (.308 Winchester, 6,5 Creedmoor, .243 Winchester, .358 Winchester); per la canna di ciascuno si può scegliere la finitura bluizzata oppure quella che fa risaltare la lucentezza dell’acciaio.

Per il calcio, dal profilo arrotondato (zigrinatura sia sull’impugnatura, a pistola, sia sull’astina), la Ruger ha scelto il legno di noce; la descrizione tecnica si completa col grilletto Lc6 a uno stadio, l’estrattore stile Mauser, un caricatore da 4+1 colpi, la sicura a tre posizioni, un sistema d’attacchi integrati per l’installazione dell’ottica.

