Sul mercato civile la Staccato C2 crossover, con fusto full size

La Staccato ha deciso di portare sul mercato civile la C2 versione crossover, ossia con canna compatta e fusto full size.

Finora è stata disponibile soltanto per il law enforcement, e se ne sapeva pochissimo («un menù segreto», si legge nella nota): da adesso, e bisognerà vedere per quanto visto che ne sarà prodotto un numero limitato di pezzi, la Staccato ha deciso di portare anche sul mercato civile la sua C2 versione crossover, ossia con fusto full size (è realizzato in alluminio aeronautico 7075) abbinato a canna (3,9”, ossia 99 millimetri; finitura Dlc) e carrello compatti, per una lunghezza totale di 190,5 millimetri (peso 735 grammi)

Oltre a rendere più agevole il maneggio senza peraltro incidere sulla possibilità di porto occulto, la versione crossover di questa pistola semiautomatica mette a disposizione un maggior numero di colpi, calibro 9×19: nel caricatore (due a disposizione) ce n’entrano 17.

Sola azione singola (per sganciare il grilletto è necessario applicare una pressione di 1.815-2.040 grammi), sul mercato internazionale la C2 crossover costa 2.499 dollari; eventualmente si può chiedere di farci installare di serie un red dot Trijicon, Leupold o Holosun. Per farla arrivare in Italia bisognerà affidarsi alla Bignami, che gestisce la distribuzione del marchio Staccato.

