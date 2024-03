Tanfoglio Force Duty Tactical, operativa per definizione

La Tanfoglio Force Duty Tactical è la versione più operativa della polimerica a cane esterno della Casa italiana, progettata per i professionisti.

Dispone della canna filettata, di guancette con minigonna integrata e pad maggiorato per il caricatore in grado di contenere fino a 20 colpi.

Conserva le caratteristiche della Tanfoglio Force Duty, in particolare il sistema Or FlexiSystem che permette di scegliere fra diversi tipi di mire (fisse, regolabili, Rapid Sight con attacco per red dot tipo Shield Rsmc) o piastrina Multidot.

È disponibile nel solo calibro 9×19. Prezzi dai 989 a 1.033 euro; c’è la possibilità di acquistare la pistola dotata di punto rosso Sightmark A-Spec M3 Mini al prezzo di 1.149 euro.

Davide Guarnieri, responsabile commerciale per l’Italia, descrive la Tanfoglio Force Duty Tactical al microfono di Gianluigi Guiotto.

