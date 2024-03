Cz 457 Range, una carabina .22 lr sullo stile della 600

All’Iwa di Norimberga la Cz ha portato la 457 Range, carabina .22 lr pensata come carabina d’allenamento per il tiro a lunga distanza.

Ha il calcio in laminato (verniciato, calciolo in gomma) e il design della 600 Range, ma anziché .223 Remington, .308 Winchester, 6 mm Creedmoor, 6,5 Creedmoor, 6,5 prc o .300 Winchester magnum spara munizioni calibro .22 lr: la 457 Range, che la Cz ha portato all’Iwa 2024, nasce dunque come carabina d’allenamento per il tiro a media e lunga distanza.

Rotomartellata a freddo, la canna bull è disponibile in due misure diverse, 525 o 610 millimetri; corrispondono rispettivamente una lunghezza complessiva di 980 e 990 millimetri, e un peso di 3.700 e 4.000 grammi. Non varia la length of pull, 365 millimetri; e non variano neppure la filettatura (½x20), la possibilità di regolare il poggiaguancia senza attrezzi, l’impugnatura a pistola e la capacità del caricatore polimerico, che ospita cinque colpi.

La manetta dell’otturatore (angolo d’apertura 60°) è realizzata in duralluminio, come quella della 600 Range; della dotazione fanno parte la slitta Picatinny e una serie d’attacchi a sgancio rapido per la cinghia.

Cz è un marchio gestito dalla Bignami; arriveranno dunque da Ora le informazioni sul prezzo e sui tempi della distribuzione in Italia.

