Nel corso dello Shot Show la Taurus Usa ha presentato il Defender Toro, revolver optic ready calibro .327 Federal magnum.

La prima bolt-action della sua storia non le ha impedito d’aggiungere al catalogo un altro revolver: nel corso dello Shot Show 2024 la Taurus Usa ha infatti presentato anche il 327 Defender Toro, optic ready (piastra compatibile con l’impronta dei red dot analoghi allo Shield Rmsc) in sola azione doppia.

Il nome suggerisce il calibro: la Taurus Usa ha infatti scelto di realizzarlo in .327 Federal magnum (è comunque compatibile anche con munizioni .32 H&R magnum e .32 S&W.

La canna del revolver 327 Defender Toro misura 3″ (73 millimetri), e come il fusto e il tamburo da sei colpi è realizzata in acciaio al carbonio con finitura nera opaca; l’impugnatura in gomma serve ad assorbire il rinculo, minimizzandolo.

Le dimensioni sono quelle d’un revolver compatto: la lunghezza complessiva si ferma a 190,5 millimetri; a 665 grammi il peso. La sicura è la cosiddetta transfer bar, automatica al percussore; la scheda tecnica (attenzione alla descrizione: in alcune parti è quella del modello non optic ready) si completa con tacca posteriore fissa e mira frontale con riferimento arancio.

Taurus Usa è un marchio distribuito in Italia dalla Origin; il prezzo di lancio sul mercato internazionale s’aggira intorno ai 555 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.