Beretta e Hunting Clash, a Eos 2024 una challenge mondiale

Durante la fiera di Eos 2024 (a Verona, dal 17 al 19 febbraio) si potrà partecipare a una gara spettacolare grazie alla partnership stretta fra Beretta e Ten Square Games (Tsg): mondo reale e mondo virtuale non sono mai stati così vicini.

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della fiera internazionale di Eos 2024 (European outdoor show) che si svolgerà presso i padiglioni di Veronafiere dal 17 al 19 febbraio. Quest’anno Beretta, oltre ai prodotti tradizionali, quelli fisici, che compongono l’intero ecosistema di offerta, ospita nel suo stand di 700 metri quadrati (padiglione 11) qualcosa di speciale: uno spazio totalmente dedicato al mondo del gaming grazie a Hunting Clash, app leader nel settore già scaricata da decine di milioni di appassionati dell’attività venatoria.

Dopo l’evento-lancio dello scorso inizio dicembre, la Casa gardonese rilancia con una competizione disponibile per i giocatori di tutto il mondo che si tiene proprio nei tre giorni di fiera. E i premi saranno tanti, e tutti “succosi”: prodotti reali riscattabili attraverso il sito estore.beretta.com. Per chi è in fiera c’è la possibilità di prenotarsi in stand e partecipare direttamente in un corner totalmente dedicato a questa iniziativa: quattro giocatori potranno agire su altrettanti tablet. Le loro performance venatorie saranno visibili a tutti i presenti grazie al mirroring su altrettanti maxischermi.

Inoltre, i qr code renderanno immediato il download dell’applicazione: perciò, chi vorrà, potrà partecipare alla challenge anche mentre passeggia fra i vari stand di Eos. Nel videogioco sono stati inseriti sia le armi Beretta più iconiche (Brx1, Ultraleggero e A400 Xtreme Plus) sia svariati prodotti della gamma di abbigliamento e accessori.

Le parole di Carlo Gussalli Beretta e Andrzej Ilczuk

Beretta sta investendo molto in ambito digitale, ma anche in quelle iniziative che possano mostrare alle nuove generazioni gli unici valori insiti nell’attività venatoria.

“Sono entusiasta di poter ospitare questo evento in collaborazione con Hunting Clash: credo sia un ottimo esempio di sintesi rispetto a un preciso indirizzo aziendale: abbracciare tradizione e innovazione. Siamo alla costante ricerca di nuovi modi e mondi in cui comunicare i nostri valori sia con i milioni di affezionati clienti in tutto il mondo, sia con le nuove generazioni affinché possano appassionarsi alla nobile arte della caccia”, ha commentato Carlo Gussalli Beretta, digital project manager di Fabbrica d’armi Pietro Beretta.

“Noi di Tsg siamo felici di portare la nostra applicazione Hunting Clash in un contesto come quello di Eos. Offrire esperienze coinvolgenti che si mescolino con la passione dei nostri giocatori per la vita all’aria aperta è la nostra missione. Un valore che condividiamo con Beretta. Questa partnership ci consente di alzare ancora di più l’esperienza di gioco grazie a una challenge mondiale in cui reale e virtuale non sono mai stati così vicini”, ha concluso Andrzej Ilczuk, ceo di Ten Square Games Group.