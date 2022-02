Taurus 605: il revolver per il porto occulto si rinnova

Black Oxide, Stainless Steel Hogue, Stainless Steel VZ, Tungsten Cerakote: il revolver per il porto occulto Taurus 605 si declina in quattro nuove varianti.

Anche se rispetto al disegno originale si allunga la canna, da 51 a 76 millimetri, e dunque evidentemente aumenta la lunghezza totale (190 millimetri), le quattro nuove varianti del Taurus 605 restano comunque catalogabili tra i revolver per il porto occulto. Oltre alla canna, i quattro modelli condividono il tamburo da cinque colpi; il funzionamento singola-doppia azione; la sicura automatica al percussore; la mira frontale notturna con fibra arancio.

Fusto, canna e tamburo sono realizzati in acciaio inossidabile. Il Taurus 605 Black Oxide (circa 475 dollari) li riveste con una finitura nera opaca in acciaio al carbonio e li accompagna a un’impugnatura Hogue dello stesso colore. Medesima impugnatura (e medesimo prezzo) ma acciaio a vista per lo Stainless Steel Hogue; simile ma evidentemente non identico lo Stainless Steel VZ (circa 540 dollari) che differisce sia per l’impugnatura sia per la finitura del tamburo, nera opaca. È ben diversa invece la Tungsten Cerakote (circa 520 dollari) con finitura Cerakote Tungsteno su fusto, canna e tamburo e impugnatura Altamont; il peso sale leggermente, dai 670 degli altri tre modelli a 680 grammi. Il calibro è sempre il solito .38 Special + / .357 Magnum.

E non è l’unica novità 2022 di Taurus Usa, che negli ultimi giorni ha presentato anche la TX 22 Competition SCR, la G3X e la canna bronze per customizzare la G3.

