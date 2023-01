Taurus Tx22 Compact, una nuova pistola compatta .22 lr

Taurus riduce le dimensioni della Tx22 per ottenere una pistola compatta calibro .22 lr: ecco la Tx22 Compact.

«A volte il sequel vale come l’originale»: per presentare la Tx22 Compact, la sua nuova pistola compatta calibro .22 lr, Taurus Usa ha impiegato (volontariamente?) uno slogan che andò molto ai tempi di Terminator 2; la derivazione è infatti chiara, la Tx22 che il mercato ha a lungo chiesto di declinare in dimensioni ridotte.

La soluzione è un’arma che adesso misura appena 170 millimetri (465 grammi il peso) grazie alla lunghezza ridotta della canna filettata, 91,5 millimetri; per realizzarla Taurus ha usato una barra in lega d’acciaio con finitura nera opaca. Il colore è ovunque lo stesso, il materiale no: il carrello è in alluminio (stavolta anodizzata la finitura), il fusto in polimero.

Sola azione singola, la Taurus Tx22 Compact è dotata di mira frontale fissa con punto bianco, tacca di mira regolabile in deriva e slitta compatibile con i red dot che abbiano la stessa impronta della serie K di Holosun. La sicura è triplice, manuale, al grilletto e al percussore; della dotazione di serie fa parte un caricatore bifilare da tredici colpi. Sul mercato americano il prezzo al pubblico vale 400 dollari meno un cent.

