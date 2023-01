Il mondo del tiro dinamico sportivo piange Jorge Ballesteros

Si è spento stamani, a soli 39 anni, Jorge Ballesteros, medaglia d’oro nella divisione Open di Tiro dinamico sportivo all’Ipsc Handgun World Shoot 2017 in Francia.

Jorge Ballesteros era nato il 27 maggio 1983 in Spagna, dove ha vinto ben 12 volte il campionato nazionale. Prima di arrivare alla medaglia d’oro, Jorge aveva conquistato la medaglia di bronzo, sempre nella divisione Open, al World Shoot 2005.

Era un tiratore del team Bul, azienda israeliana per la quale aveva anche firmato un modello di pistola semiautomatica per la Open di tiro dinamico sportivo. Al momento non si conoscono le cause del decesso perché la famiglia non le ha comunicate.

Agli scorsi Mondiali Handgun 2022 in Thailandia Jorge Ballesteros aveva dovuto cedere il titolo di campione del mondo all’americano Christian Sailer. Sulla propria pagina Facebook aveva commentato così la propria prestazione : “A volte vinci, a volte impari, Negli ultimi cinque anni ho posseduto il titolo di campione del mondo nella divisione Open e oggi ho passato questo onore a Christian Sailer. È stata una gara difficile per me e ho sofferto per non essere stata abbastanza competitivo. A volte le cose arrivano così e devo accettare che la vita a volte ci ha preparati cose diverse da quelle che ci aspettavamo o pianificavamo. Voglio ringraziare tutto il vostro sostegno e il sostegno della mia famiglia e degli sponsor”.