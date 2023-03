Tiro rapido sportivo, big match al Tsn di Milano sabato 18 e domenica 19 marzo

Sarà un grande evento dedicato al Tiro rapido sportivo (Trs), disciplina prevista dall’Unione italiana tiro a segno (Uits) che sta crescendo rapidamente nel nostro Paese.

A favorire la crescita del Trs è il particolare coinvolgimento degli atleti negli esercizi che prevedono spostamenti laterali su bersagli posti a distanze diverse e di difficoltà variabile.

La gara, riservata a tutti i tesserati Uits abilitati alla pratica del Trs, è in programma sabato 18 e domenica 19 marzo, con un turno di tiro (massimo 30 tiratori) dalle ore 8.30 alle 14 in ciascun giorno. Otto gli esercizi previsti, con un minimo di 190 colpi (è possibile acquistare munizioni al Tsn).

Le specialità ammesse sono le sette del tiro rapido sportivo: Semiauto, Monofilare, Revoler, .22Lr, Minirifle, Ottica e Pcc. La quota d’iscrizione è di 45 euro per ogni specialità; ogni tiratore può partecipare a più specialità ma non nello stesso turno di gara. Le quote dovranno essere versate direttamente in segreteria prima dell’inizio della prima gara.

Per iscriversi è possibile scrivere a tsn.sportiva@tsnmilano.it oppure compilare il form sul sito del Tsn di Milano.

Il ricavato sarà devoluto interamente alla Debra Sud Tirolo, associazione che fornisce assistenza ai bambini affetti da epidermiolisi bollosa, malattia estremamente invalidante.

