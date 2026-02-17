Torna il circuito Beretta Excellence

Dal 6 marzo al 19 giugno in giro per l’Italia sarà possibile incrociare le tappe del Beretta Excellence, circuito di gare di tiro a volo.

Venticinque tappe di qualificazione e tre di semifinale (250 cartucce Rottweil per chi si qualificherà), la finale il 19 giugno al Tav Concaverde, in palio un montepremi complessivo di 100.000 euro: è impossibile non accorgersi della nuova edizione del campionato nazionale di tiro a volo Beretta Excellence, quello che incrocia le celebrazioni per i cinquecento anni di vita dell’azienda, al via da venerdì 6 marzo a Roma e a Conselice.

I campi che ospitano il circuito metteranno a disposizione percorsi complementari d’allenamento fisico e psicologico: le sessioni d’Allena-fit prevedono la presenza di preparatori atletici delle nazionali, che ai tiratori spiegheranno come preparare la gara, recuperare dopo lo sforzo e migliorare stabilità, resistenza e controllo posturale, prevenendo affaticamento e infortuni; Allena-mente è invece il programma che, grazie all’aiuto di mental coach qualificati, insegna a gestire lo stress e a migliorare la concentrazione.

Semifinali

5-7 giugno , Tav Interdonato (Me)

, Tav Interdonato (Me) 29-31 maggio , Tav Roma

, Tav Roma 6-7 giugno, Tav Concaverde (Bs)

Finale

19 giugno, Tav Concaverde (Bs)

