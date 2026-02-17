Accordo Uits-Arma dei carabinieri

L’Uits ha sottoscritto un accordo con l’Arma, per favorire l’accesso dei carabinieri ai poligoni Tsn.

Per rendere più efficace l’addestramento e potenziare le capacità di tiro dei carabinieri, l’Arma ha stretto un accordo con l’Uits, rappresentata dal commissario straordinario Walter De Giusti: l’iniziativa consente di accedere ai poligoni Tsn con la pistola d’ordinanza per esercitarsi «sotto la supervisione d’istruttori e direttori di tiro», che alla fine delle sessioni rilasceranno la relativa attestazione. La quota d’iscrizione è equiparata a quella degli iscritti d’obbligo.

Al termine della fase sperimentale l’Uits e il Comando dell’Arma decideranno se sottoscrivere «una convenzione che disciplini in modo organico e stabile la collaborazione tra le parti».

