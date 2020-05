Toti riapre il tiro a volo in Liguria

Ok al tiro a volo in Liguria: rientra tra le attività consentite dall’11 maggio.

Per il tiro a segno c’è ancora da approfondire, l’analogia non è scontata, ma sul tiro a volo in Liguria non ci sono dubbi. L’ordinanza 28/2020 firmata ieri da Giovanni Toti lo inserisce esplicitamente tra le attività sportive consentite al pari di corsa, trekking, uscita in bicicletta, passeggiata a cavallo. Restano chiaramente valide tutte le norme sul rispetto della distanza fisica, che in questo caso (nell’ordinanza si chiamano motorie, i decreti del governo le definiscono sportive: basta intendersi) sale a due metri. Devono inoltre rimanere chiuse tutte le strutture di uso comune: non solo spogliatoi, docce ed evidentemente bar, ma anche i servizi igienici. È la conferma, ce ne fosse ancora bisogno, che le Regioni stanno cominciando a differenziare le aperture già prima del 18 maggio.

