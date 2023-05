Lowa Zephyr Mk2 Gtx Hi, lo stivale per le forze armate e di polizia

Lo stivale Lowa Zephyr Mk2 Gtx Hi è destinato alle forze armate regolari e alle unità speciali d’esercito e polizia.

Come il Mid è destinato alle forze armate e di polizia, ma più che uno scarpone è uno stivale: lo si capisce dalla sigla Hi, high, con cui si chiude il nome della versione a taglio alto del Lowa Zephyr Mk2 Gtx.

Le sue elevate prestazioni tecniche non incidono né sulla leggerezza né sull’agilità; è innanzitutto merito della tomaia in pelle scamosciata (strato robusto, 1,4-1,6 millimetri), idrorepellente e antistrappo, combinata con cordura traspirante e resistente all’abrasione. Già stabile grazie all’azione ammortizzante dell’intersuola in poliuretano a due strati, per potenziare le proprie performance la Lowa Zephyr Mk2 Gtx Hi s’affida anche all’esoscheletro Monowrap frame.

La traspirazione è amplificata dalla presenza della fodera GoreTex Professional; i cappi con allacciatura a due zone rendono possibile la regolazione individuale. La suola Lowa X-Trac Military ha le caratteristiche tipiche d’una calzatura per il law enforcement: è antistatica e antiscivolo; e poi non si fa aggredire da olio, carburanti e temperature elevate e isola sia dal caldo sia dal freddo.

Compatibile con i plantari ortopedici, un paio di Lowa Zephyr Mk2 Gtx Hi (peso medio 1.250 grammi) costa 220 euro; a catalogo si trovano i numeri 40 ½-46 (ma su richiesta fino al 48) e le varianti da donna e con la pianta più larga. Cinque i colori disponibili: black, coyote, dark brown, desert, ranger green.

