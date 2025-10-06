Tre le varianti del revolver Charter Arms Pathfinder II

La Charter Arms propone il Pathfinder II, revolver compatto in azione mista calibro .22 lr, con l’acciaio a vista oppure con la finitura nera o neroverde.

La Charter Arms presenta come «un .22 lr che ha l’aspetto d’un revolver in calibro maggiore» il suo Pathfinder II (singola-doppia l’azione), declinato in tre diverse varianti cromatiche: acciaio inossidabile anodizzato (come il compensatore, che ha la funzione di minimizzare il rilevamento, è infatti in questo materiale la canna, ventilata, lunga 3,5”, ossia 89 millimetri), nero, nero-verde oliva.

Della canna s’è detto; il fusto e il tamburo, che contiene otto colpi, sono invece realizzati in alluminio aeronautico; in alluminio è anche la mira frontale, con riferimento arancio, impiegabile insieme alla tacca posteriore, regolabile. Per l’impugnatura invece la Charter Arms ha optato per la gomma, dalla silhouette ergonomica.

Sul mercato internazionale il Pathfinder II (189millimetri la lunghezza complessiva, 565 grammi il peso; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Paganini, che del medesimo marchio ha già a catalogo il Bulldog, il Pitbull Ss e il Target) costa 510 dollari.

