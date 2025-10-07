La Smith & Wesson Model 1854 Traditional Walnut anche in .30-30 Winchester

La carabina a leva Smith & Wesson Model 1854 Traditional Walnut, con calcio e asta in legno di noce, è disponibile anche nel calibro .30-30 Winchester.

Oltre che in .44 magnum, .45 Colt, .357 magnum e .45-70 Government, la Smith & Wesson ha deciso di declinare la carabina a leva Model 1854 Traditional Walnut, dunque l’allestimento con calcio e astina in legno di noce (zigrinati i punti di presa), anche nel calibro .30-30 Winchester; 6+1 i colpi che può albergare il caricatore tubolare, fisso.

Realizzata da una barra d’acciaio inossidabile 410 (è in acciaio inossidabile forgiato, 416, anche l’azione), la canna misura 20”, ossia 508 millimetri; la chiude una filettatura 5/ 8 x24.

Nei 1.499 dollari fissati come prezzo base sul mercato internazionale (l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Prima Armi, che ha in gestione il marchio Smith & Wesson) entrano la mira frontale a perla in oro, il ghost ring Xs Sight, la slitta Picatinny di 146 millimetri per l’installazione dell’ottica.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.