Nighthawk Custom aggiorna il coltello Tr-3

Al nero s’aggiunge l’Od-green, il verde oliva: la Nighthawk Custom ha annunciato una nuova variante, in edizione limitata (450 dollari), del suo coltello pieghevole Tr-3, sviluppato in collaborazione con la Pro-Tech.
Anche in questo caso il design dell’impugnatura, in alluminio anodizzato 6061-T6, s’ispira allo stile delle guancette delle pistole bifilari a catalogo; a quelle della prima versione restano identiche anche altre caratteristiche, dal logo Moon Hawk al pulsante di sgancio con bordo perlato nero.
Ottenuta tramite forgiatura da una barra d’acciaio MagnaCut, la lama misura 3,5” (89 millimetri; spessore 3,175 millimetri), in virtù della quale da aperto (peso 102 grammi) il coltello raggiunge complessivamente i 203 millimetri.
