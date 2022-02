True Velocity Genesis, la versione civile del fucile per l’esercito

Realizzato in collaborazione con Beretta, il True Velocity Genesis è la versione civile del fucile realizzato per l’esercito americano nel corso del progetto Next Generation Squad Weapon.

Lo avevano annunciato un paio di settimane fa, True Veloctiy e la sua sussidiaria LoneStar Future si sarebbero appoggiate a Beretta per realizzare la versione civile del fucile che intendono produrre per l’esercito americano. Evidentemente l’accordo è già in fase avanzata; nelle scorse ore True Velocity ha infatti diffuso le prime immagini del Genesis, la variante del prototipo RM-277 prossimamente disponibile sul mercato. Nel video s’intravedono la doppia asta sul portaotturatore e qualche dettaglio del sistema di mitigazione del rinculo; del resto si conosce poco, se non il calibro (6,8 Tvcm) e la lunghezza della canna e anche quella complessiva, rispettivamente 483 e 739 millimetri.

Se ne saprà di più tra un po’ di tempo; probabilmente si dovrà attendere che si completi il progetto Next Generation Squad Weapon con cui la Difesa americana intende sostituire la cartuccia 5,56x45mm Nato, il fucile d’assalto M4 e la mitragliatrice M249 in uso all’esercito.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri l’Annuario Armi 2022, in edicola.