L’Heckler & Koch G36 in calibro .22 lr

In collaborazione con l’Umarex la Heckler & Koch ha sviluppato una variante del G36 nel calibro rimfire .22 lr, per l’addestramento e l’impiego sportivo.

L’adozione da parte della Bundeswehr nel 1997 lo ha reso uno dei fucili d’assalto più noti della storia contemporanea; ora, grazie alla collaborazione tra la Heckler & Koch e l’Umarex, il G36 (nasce in 5,56×45 mm Nato) è disponibile anche come arma rimfire calibro .22 lr, sia per l’addestramento sia per l’impiego sportivo.

La maggior parte dei componenti (copricanna, slitta, calcio collassabile) è compatibile con l’originale, rispetto al quale la Heckler & Koch ha inteso replicare sia il look sia le sensazioni allo sparo; la canna, di 18,125” (460 millimetri), porta la lunghezza complessiva in un intervallo compreso tra 716 e 965 millimetri; 2.495 grammi il peso.

Corredato di caricatore di 10, 20 o 30 colpi, sul mercato internazionale il G36 calibro .22 lr costa 679 dollari.

