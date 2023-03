Umarex Beretta Pmx, la pistola mitragliatrice da softair in replica

All’Iwa 2023 la Umarex ha presentato la propria interpretazione della Beretta Pmx come pistola mitragliatrice da softair in replica.

Dimensioni compatte, peso contenuto, effetto realistico: all’Iwa 2023 la Umarex ha presentato così la replica da softair della pistola mitragliatrice Beretta Pmx, della quale la Pmx-S (avete visto il test?) è la declinazione civile.

L’impiego del polimero rinforzato in fibra di vetro consente di avere a disposizione un corpo robusto senza eccedere nel peso; ci si ferma infatti a 2.400 grammi, indicativamente come l’originale a fuoco. La Umarex ha inoltre replicato la disposizione e le caratteristiche dei comandi, compresi selettore e leva d’armamento ambidestri e pulsante di sgancio del caricatore (capacità 48 bb calibro 6 mm; la Umarex suggerisce di usarne del peso di 0,2-0,25 grammi)

Lunga 637 millimetri (la canna, filettata M12x1, ne misura 180), la Umarex Beretta Pmx si completa con impugnatura Combat, mira regolabile e slitta Picatinny. Come d’abitudine per il softair, l’energia sviluppata alla bocca è inferiore al Joule; ciò significa che, se e quando la Bignami deciderà d’importarla in Italia (e allora se ne conoscerà anche il prezzo), la Umarex Beretta Pmx sarà liberamente vendibile e acquistabile.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.