Weatherby presenta la Vanguard Black Hills

La Weatherby ha annunciato la Black Hills, l’ultima variante della carabina bolt-action Vanguard.

Allo Wyoming la Weatherby è particolarmente legata, e dunque è particolarmente legata alle Black Hills, la catena montuosa alla quale ha dedicato l’ultimo allestimento della carabina bolt-action Vanguard (769 dollari il prezzo al pubblico internazionale; Bignami il distributore per l’Italia), realizzata in diciassette calibri.

La prima caratteristica distintiva si rintraccia nella colorazione del calcio ergonomico Montecarlo, in polimero verde-marrone spugnato a mano; la seconda nella presenza di due accessori Peak 44, la slitta per l’installazione dell’ottica e l’adattatore Arca-pic per l’asta.

Sub Moa come tutte le Vanguard, la Black Hills presenta una finitura bluizzata opaca sia sulla canna filettata (si completa con un freno di bocca Accubrake), sia sull’azione, sia sull’otturatore, sia sulla sicura, a tre posizioni; il peso di sgancio del grilletto match grade, a due stadi, è regolabile fino a un minimo di 1.135 grammi.

Caratterizzata infine da recoil lug integrale, complessivamente la Vanguard Black Hills misura tra 1.016 e 1.181 millimetri; il peso oscilla tra 3490 e 3.765 grammi.

La lunghezza della canna

510 millimetri

.350 Legend (5+1)

560 millimetri

.223 Remington (5+1)

.308 Winchester (5+1)

.350 Legend (5+1)

610 millimetri

.243 Winchester (5+1)

.30-06 Springfield (5+1)

.308 Winchester (5+1)

6,5 Creedmoor (4+1)

7 mm-08 Remington (5+1)

660 millimetri

.22-250 Remington (5+1)

.223 Remington (5+1)

.25-06 Remington (5+1)

.257 Weatherby magnum (3+1)

.270 Winchester (5+1)

.300 Weatherby magnum (3+1)

.300 Winchester (3+1)

6,5 Creedmoor (4+1)

6,5 prc (3+1)

7 mm prc (3+1)

7 mm Remington magnum (3+1)

710 millimetri

6,5-.300 Weatherby magnum (3+1)

tra parentesi il numero di colpi

