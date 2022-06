Nighthawk e Sk Guns producono una versione custom della Springfield Armory Garrison in appena ventuno esemplari.

Saranno solo ventuno gli esemplari custom della Springfield Armory Garrison che Nighthawk e Sk Guns produrranno dal mese di luglio; la dedica è per il dollaro da collezione tipo 2 (2021) che accompagna la pistola insieme al relativo certificato d’autenticità. Si è scelto di lavorare sulla versione .45 Acp con l’acciaio a vista, ora finemente lucidato e decorato con finiture ispirate alla moneta; sulle guancette, non più in legno, si trova un richiamo alla Statua della libertà e al motto “In God we trust” stampato sui dollari.

1 di 4

Grazie al sistema brevettato Interchangeable optic system di Nighthawk custom alla tacca di mira fissa Novak a due punti bianchi e alla mira frontale in fibra ottica è facilmente abbinabile un red dot Trijicon Rmr; il frontstrap è finemente zigrinato (25 linee per pollice). Della dotazione di serie fanno parte tre caricatori da otto colpi l’uno; coronata la volata della canna. Il prezzo base è stato fissato a 3.700 dollari.

