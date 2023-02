Walker’s Razor Slim Electronic Muffs, udito protetto in poligono

Le Walker’s Razor Slim sono cuffie elettroniche dal taglio sottile, comode e confortevoli; svolgono bene il loro compito e sono molto robuste.

Lo ripetiamo sempre alla fine dei nostri video: proteggere l’udito in poligono è uno degli obblighi previsti da ogni regolamento. Le cuffie elettroniche sono lo strumento migliore, specie nella stagione invernale.

Protetti e al caldo

Se vi è capitato di partecipare a qualche cena tra anziani cacciatori, ve ne sarete resi conto: si parte con gli antipasti con un tono medio-alto delle voci e si arriva ai dolci con toni da mercato rionale, tra urla e “non ho sentito”.

È inevitabile: decenni di cacce e spari a orecchio scoperto hanno lasciato il segno sull’udito dei seguaci dell’arte venatoria. In poligono capita, poi, d’incontrare frequentatori che considerano il .22 Lr troppo leggero per meritare un paio di cuffie. Niente di più sbagliato: proteggere l’udito (e gli occhi quando si spara) dev’essere una delle precauzioni primarie.

Anche perché una volta che il danno è fatto è molto molto difficile riparare e tornare allo stato precedente: un suono superiore a 85-90 dB (decibel) può causare danni all’udito dopo un’esposizione prolungata (le armi da fuoco producono 140 dB o anche di più).

Maggiore è il livello sonoro, minore è la durata dell’esposizione prima che si verifichino danni all’udito. Chi non sopporta le cuffie, spesso addebita il suo odio al fatto di sentirsi isolato quando le indossa. Ecco perché sono nate le cuffie elettroniche che tagliano i suoni superiori a un certo livello di rumorosità ma lasciano (o amplificano, volendo) quelli più bassi, come le voci o i rumori legati alla caccia (un ramo spezzato o un frullo d’ali).

Nella stagione calda chi scrive predilige i tappi auricolari che non fanno sudare e svolgono molto bene il loro lavoro. D’inverno, invece, tenere le orecchie al caldo è un plus non indifferente: ecco perché le cuffie elettroniche sono un’ottima soluzione.

Il mercato offre numerose opzioni; tra le più valide per rapporto qualità/prezzo sono le Razor prodotte dalla texana Walker’s, importate in Italia da Bignami di Ora (Bz). Abbiamo provato la versione Slim Electronic Muffs, proposte da Bignami a circa 150 euro.

Sottili e comode

Le Walker’s Razor Slim hanno un profilo sottile (Slim) e pesano solo 340 grammi comprese le due batterie Duracell Aaa incluse nella confezione, da inserire in un vano sul lato destro, facilmente raggiungibile.

La conformazione è quella classica con due archetti su ogni conchiglia, rivestita in robusto polimero, che consentono di allungare e richiudere la cuffia per adattarla alla testa dell’utilizzatore; le conchiglie hanno il perimetro esterno rivestito in gomma nella parte a contatto con la testa: è morbida, ma d’estate farà sudare un po’. Un arco più grande, ben imbottito e morbido e con un’anima in metallo, collega i due auricolari.

Le cuffie dispongono di due microfoni sulla parte frontale che ricevono i suoni e di una rotella sulla sinistra per l’accensione e la regolazione del volume (agisce su entrambi gli auricolari). La compressione del rumore attivata dal suono ha un tempo di reazione di 0,02 secondi per proteggere l’udito in qualsiasi situazione. La riduzione del suono, invece, denominata Nrr (Noise reduction rating), un’unità di misura utilizzata per valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione dell’udito – è di 23 dB, all’interno dunque del range in genere consigliato per le cuffie da tiro (22-31 dB). Infine, c’è una presa tipo Jack per collegare le cuffie a una radio o a una sorgente sonora (il listino Walker’s comprende anche una versione con Bluetooth).

La nostra prova

Abbiamo impiegato le cuffie Razor Slim sparando sia con arma corta sia con arma lunga. Con quest’ultima, in particolare, si apprezza la conformazione degli auricolari, leggermente stondati nella parte inferiore, in modo da permettere di poggiare la guancia sul calcio senza impedimenti di sorta.

La compressione del suono è sempre stata puntuale, mentre le conversazioni risultano perfettamente udibili. La manopola del volume, inoltre, consente di alzare i suoni più lontani. Le batterie, poi, durano molte ore, tanto da non far rimpiangere la versione con batterie ricaricabili.

Unico neo, ma solo per un utilizzo a caccia, è che il rumore del vento non viene tagliato dai microfoni ma è ben avvertibile.

Walker’s Razor Slim Electronic Muffs