Walther Pdp F-Series Pro, polimerica in due versioni

Sono due le lunghezze di canna in cui è disponibile la pistola Walther Pdp F-Series Pro, polimerica calibro 9×19 mm con caricatore maggiorato.

Il cuore è il grilletto F-Series Dynamic Performance Trigger, per agire sul quale occorre applicare una pressione di 2.270 grammi; ma non è l’unica caratteristica distintiva di una delle ultime varianti della Pdp della Walther (avete visto la Pro-X Pmm, con compensatore integrato?), la F-Series Pro, disponibile in due diverse lunghezze di canna (4” e 3,5”, ossia 102 e 89 millimetri).

La circonferenza dell’impugnatura è ridotta (140 millimetri), naturale l’angolo di presa, tre le sicure a disposizione, in alluminio la minigonna di ciascuno dei tre caricatori calibro 9×19 mm; spicca soprattutto la loro capacità, di tre colpi superiore alla Pdp F-Series che si fermava a 15.

Sul mercato internazionale (in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami) entrambe le pistole costano 899 dollari; quella più corta si ferma a 165 e 660 grammi, l’altra a 184 millimetri e 680 grammi.

