Weatherby 18i Limited, un fucile semiautomatico da collezione

Disponibile nei calibri 12 e 20, lo Weatherby 18i Limited è un fucile semiautomatico da collezione con canna di 71 centimetri.

C’è un bel po’ d’Italia nello Weatherby 18i Limited, il fucile semiautomatico da collezione prodotto nei calibri 12 e 20: le incisioni custom che, insieme agli inserti in oro 24 carati, decorano l’azione in billet lucidata a mano sono infatti opera della Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli. Le caratteristiche di un’arma da collezione si rintracciano anche nel grado cosiddetto Exhibition del calcio in noce regolabile, zigrinato (lo è anche l’astina) nella zona che corrisponde al palmo della mano.

Per quanto esteticamente gradevole, il Weatherby 18i Limited nasce però per un impiego concreto: si spiega in questo modo la presenza della bindella integrale ventilata, della mira frontale Lpa in fibra ottica e del kit di cinque strozzatori Crio-plus (cylinder, improved cylinder, modified, improved modified, full). Il funzionamento è affidato al sistema inerziale Weatherby, brevettato.

Lungo 1251 millimetri in calibro 12 e 1.257 in 20 (la canna misura sempre 710 millimetri; length of pull 375 millimetri), il semiautomatico 18i Limited si completa con un caricatore da 2+1 colpi (aftermarket è però disponibile anche quello da 4+1) con cameratura magnum (76 millimetri). 3.099 dollari il prezzo internazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.