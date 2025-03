Xtrem Marine Defender: il fucile a pompa Winchester Sxp in edizione limitata

La Winchester ha declinato il fucile a pompa Sxp nella variante Xtrem Marine Defender, con alcune parti metalliche cromate e l’impugnatura a pistola.

Tra le proposte in edizione limitata disponibili soltanto nel 2025 la Winchester non ha inserito soltanto la Xpert Carbon Varmint Threaded, carabina rimfire calibro .22 lr col calcio in materiale composito rifinito in fibra di carbonio: le s’affianca infatti anche un fucile a pompa, la variante Xtrem Marine Defender del modello Sxp.

La prima caratteristica che salta all’occhio è la cromatura (anche) esterna della canna (del tipo back bore, misura 457 millimetri; si chiude con uno strozzatore cilindrico che, prolungandosi oltre la volata, funge da rompifiamma e door breacher), del serbatoio fisso da 5+1 colpi calibro 12/76, della parte metallica dell’astina, delle aste d’armamento; la seconda è il calcio a pistola separata, in materiale polimerico nero come l’astina Defender, chiuso da un calciolo Inflex I. Per la carcassa la Winchester ha scelto l’alluminio; la chiusura è affidata a quattro tenoni a testina rotante.

Il fucile Sxp Xtrem Marine Defender si completa con una mira anteriore a lama protetta da alette, un ghost ring e una slitta Picatinny per l’installazione dell’ottica. L’eventuale distribuzione in Italia (prezzo su richiesta) passerà dalla Bwmi.

