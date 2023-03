Zev Oz9 Craighead, in omaggio all’eroe

La Zev Oz9 Craighead è un’edizione speciale della pistola polimerica statunitense realizzata in collaborazione con Christian Craighead.

Christian Craighead è stato un tiratore scelto del 22° Special Air Service britannico (ora è a riposo). Nel gennaio 2019 Craighead sventò praticamente da solo l’attentato terroristico condotto da cinque appartenenti al gruppo fondamentalista di Al Shabaab in un hotel di Nairobi, in Kenia.

Craighead si trovava nel Paese per un’operazione di addestramento ed è intervenuto bonificando, dopo una battaglia di 19 ore, tutti i locali e uccidendo personalmente due dei cinque attentatori, che furono tutti uccisi.

Nell’attacco persero la vita 22 civili. Per quest’azione Craighead è stato insignito della Conspicuous gallantry cross, come riconoscimento per il suo estremo eroismo.

L’importanza di una pistola affidabile

“La prima volta che ho sparato a qualcuno in combattimento è stato con una pistola”, ha detto Craighead, “conosco quindi l’importanza di un’arma da fianco affidabile: è importante disporre degli strumenti giusti per il lavoro”. Per questo ha accettato di collaborare con Zev Technologies per realizzare la pistola che porta il suo nome.

La base è fornita dalla Oz9 Elite in calibro 9×19 che già rappresenta una versione premium della Oz9, ma ulteriormente customizzata.

L’allestimento Craighead rende la polimerica americana un’arma decisamente particolare, caratterizzata da un elevatissimo grado di funzionalità operativa ma anche da un’estetica futuristica e atipica.

Le componenti interessate dalla customizzazione sono state il carrello e la canna che è dotata di un efficace compensatore.

Le armi di Zev Technologies sono importate in Italia da Bignami di Ora (Bz).

Dove leggere la prova della Zev Oz9 Craighead

La prova completa della Zev Oz9 Craighead è pubblicata nel numero di aprile di Armi Magazine, disponibile in edicola e, in versione digitale, nel sito della Casa editrice, shop.editorialecec.com, a 3,99 euro.

Nel frattempo guarda quest’interessante photogallery dedicata alla Oz9 Craighead.

