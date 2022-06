Armi d’assalto e caricatori ad alta capacità: più restrizioni in uno Stato

Il Delaware ha approvato una legge restrittiva sulle armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità.

Il Delaware ha messo al bando le armi d’assalto, posto forti limitazioni ai caricatori ad alta capacità e potenziato il sistema dei background check; il parlamento statale ha inoltre approvato un provvedimento che renderà più facili le cause contro i produttori di armi in caso di marketing aggressivo. E per Joe Biden, che del Delaware è originario e che il Delaware ha rappresentato in Senato per trentasei anni, è un successo più che simbolico. Le ritiene infatti «misure ragionevoli, appoggiate da un’ampia maggioranza di americani; e funzionano».

Per dirlo gli è sufficiente analizzare quanto accadde nella decade 1994-2004, contrassegnata dalla messa al bando di armi d’assalto e caricatori ad alta capacità e da una notevole diminuzione delle mass shooting; «ma nel 2004 i repubblicani decisero di non rinnovare la legge e le stragi triplicarono». Per Biden adesso è necessario che il Senato degli Stati Uniti approvi una legge federale dalla portata simile a quella del Delaware: «È un problema di coscienza e di senso comune». Nel frattempo però, nonostante il timore di misure restrittive in arrivo, il mercato delle armi in America è in contrazione rispetto al biennio 2020-2021.

