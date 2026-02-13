Daniel Defense presenta la Dd5 P

La Daniel Defense ha sviluppato la Dd5 P, arma semiautomatica calibro .308 Winchester con canna di 317,5 millimetri.

Sulla base dei feedback ricevuti dalla Dd5 Sbr la Daniel Defense ha deciso di sviluppare una nuova variante dello stesso modello semiautomatico stile Ar, la Dd5 P (2.936 dollari, Origin Stb l’eventuale distributore in Italia). La sigla sta per pistol, anche se per i canoni europei le misure restano quelle di un’arma lunga: la canna, infatti, misura 12,5”, ossia 317,5 millimetri, e porta la lunghezza complessiva – oscilla a seconda della configurazione del calcio – da un minimo di 86 a un massimo di 94 centimetri (3.510 grammi il peso).

Tra la canna pesante S2W, ottenuta mediante rotomartellatura a freddo e filettata 5/ 8 x24, e l’upper receiver, ossia la scatola d’otturazione, la Daniel Defense ha posizionato il 4-Bolt Connection System, che aumenta la superficie di contatto con l’obiettivo di migliorare la stabilità. Sono ambidestri tutti i comandi, compresa la manetta d’armamento Grip-n-rip.

Chi usa la Dd5 P può regolare i gas, mossa utile soprattutto quando si installa e si rimuove un moderatore di suono; la descrizione tecnica si completa con freno di bocca Dd Linear e slitta free floating di 267 millimetri con slot M-Lok; il sistema è compatibile con tutti i caricatori Sr-25 calibro .308 Winchester.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.